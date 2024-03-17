Фиджитал-центр "Мой фиджитал" начнет работу 18 марта

В Тюмени 18 марта начнет свою работу фиджитал-центр "Мой фиджитал" - спортивная площадка нового поколения, в которой создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Центр расположен на набережной реки Туры (ул. Береговая, 28).

Новое киберпространство будет работать ежедневно с 9 до 20 часов, без перерывов и выходных. Двери центра открыты для спортсменов от 14 лет. Посещать центр можно с помощью мобильного приложения "Мой фиджитал" (доступно на всех платформах).

Благодаря приложению возможно удаленно бронировать спортивные площадки и игровые зоны, отслеживать индивидуальные результаты прогресса, участвовать в турнирах. Интегрированная система геймификации также позволяет набирать баллы, достижения, получать задания и советы для развития игровых навыков.

Отметим, занятия в "Мой фиджитал" будут проходить в три этапа: разминка, тактический и физический этапы. Открытие такого центра в Тюмени позволит приобщить к спортивному и активному образу жизни еще больше жителей.

Напомним, тюменский центр стал четвертым по счету, открывшимся в России.