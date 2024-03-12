Тюменская область заняла 6 место в Народных играх ГТО

На фото Сабина Куликова, ВФСК ГТО в Тюменской области

Первые "Народные игры ГТО" завершились, организаторы подсчитывают результаты, подводят итоги. Одной из самых многочисленных команд на играх стала сборная Тюменской области, в составе которой было 595 участников.

По итогам масштабного турнира в рейтинге регионов – участников Тюменская область вошла число сильнейших. "Учитывалось количество призеров и общее число участников соревнований от нашего региона, и по этому коэффициенту Тюменская область заняла 6-е место", - отметил президент федерации многоборья ГТО Тюменской области Дмитрий Баев.

Всего в копилке тюменских спортсменов и любителей 8 призовых мест. В различных категориях ими стали:

1 место – Константин Куропаткин (категория "Профессионалы", мужчины 40-44);

1 место – Диана Шенбель (категория "Юниоры. Общая категория", девушки 14-15);

1 место – Диана Шенбель (категория "Иду на рекорд. Пресс", девушки 13-15);

2 место – Дарья Касперская (категория "Продвинутые", женщины 35-39);

2 место – Фанис Ямалетдинов (категория "Первая попытка", мужчины 40-44);

3 место – Егор Сверчков (категория "Юниоры. Продвинутые", юноши 15-16);

3 место – Тамара Красильникова (категория "Профессионалы", женщины 40-44);

3 место – Сабина Куликова (категория "Иду на рекорд. Рывок гири", женщины 31-35).

Сильнейшие участники допускаются к участию в "Играх ГТО", которые пройдут с 18 по 22 апреля в городе Сочи, без отбора.