Тюменской области назвали лучшие команды среди допризывной молодежи

В Заводоуковске состоялся первый этап спартакиады среди допризывной молодежи. Участие в нём приняли юноши от 14 до 17 лет в составе 15 команд из Аромашевского, Викуловкого, Вагайского, Ишимского, Казанского, Омутинского, Юргинского, Уватского и Ярковскиого районов, Голышмановского, Заводоуковского городских округов, Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска.

Спартакиада посвящена памяти Героя России Жумабая Раизова, погибшего при исполнении воинского долга.

В первом этапе курсанты преодолели три вида испытаний - полиатлон, спортивное троеборье и строевой смотр. В полиатлоне они соревновались в нескольких видах: пулевой стрельбе, подтягивании и лыжных гонках на дистанции 5 и 10 км. В спортивном троеборье участники продемонстрировали поднимания туловища из положения лежа, прыжки в длину с места и челночный бег на дистанции 6 на 10 метров. В строевом смотре судьи проверили уровень одиночной строевой выучки личного состава подразделения, строевые приемы с оружием и знание устава.

По итогам всех состязаний в общекомандном зачете победили заводоуковцы, н а втором месте расположилась команда центра "Аванпост" Тюмени, третье место у "Россиян" из Тобольска.

В личном зачете золото в спортивном троеборье завоевал Роман Карманов, в зимнем полиатлоне (троеборье) победу одержал Иван Петров, оба из Заводоуковского городского округа.

Второй этап спартакиады состоится в мае на территории тюменских центров "Аванпост" и "Авангард".