Четверной тулуп от тюменского фигуриста стал украшением регионального турнира

Региональный турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звездочки" прошел в Тюмени, за три соревновательных дня 135 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Кургана продемонстрировали свое мастерство.

Спортсмены от 6 до 15 лет выступили с произвольными и короткими программами, по результатам которых были определены сильнейшие фигуристы.

Победителями в своих разрядах стали Вениамин Урбан (Курган), Семен Смирных (Тобольск), тюменцы Алиса Маслина, Ева Драчёва, Арина Иванова, Марк Кузнецов, София Чуванева, Мария Джатиева, Дмитрий Мельников, Анна Сажаева, Глеб Ковтун и Владислава Прокофьева.

На состязаниях произошло важное для тюменского фигурного катания событие: Глеб Ковтун выполнил программу, в которую вошли четверной тулуп и два акселя 3,5 оборота впервые на региональном турнире. Ранее местные спортсмены выполняли только трехоборотные элементы. Достижение стало показателем того, что тюменские фигуристы выходят на высший уровень спортивных достижений. Сейчас Глеб готовится продемонстрировать свое мастерство на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Омске.

Параллельно с региональным турниром прошел конкурс "Юный фигурист-2024" для начинающих спортсменов. Для малышей мероприятие стало возможностью получить первый соревновательный опыт. Также на данных состязаниях можно выполнить норму для того, чтобы в дальнейшем претендовать на третий юношеский разряд.

Норму "Юный фигурист" выполнили Анастасия Лебедева, Юлия Велижанина и Елизавета Зубарева (п. Винзили), Елизавета Пристенная, Кира Мохова, Леона Ли, Вера Свалова и Аделина Абайдулина (Тюмень).