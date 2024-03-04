Тюменская спортсменка стала лучшей в России по метанию молота

В Сочи состоялся всероссийский турнир по метаниям молота среди спортсменов разных возрастов. Тюменскую область представили Арина и Даниил Розна.

18-летняя Арина и 21-летний Даниил представляют Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд. Тренирует ребят Роман Розна.

По итогам турнира Арина Розна одержала уверенную победу среди юниорок в возрастной категории до 20 лет. Она стала лучшей, метнув молот на расстояние 55,73 м. Вес спортивного снаряда составлял 4 кг. Даниил Розна занял шестую строчку турнирной таблицы.

"Конкурентов у моих воспитанников было немного, но Арина делает большие успехи в этом виде спорта, которым занимается всего четыре года. А Даниил в метании шестой год. У ребят уже есть различные результаты, в том числе победы на областных, окружных и всероссийских соревнованиях", - отметил тренер.