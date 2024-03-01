Команда ТВВИКУ взяла бронзу на соревнованиях по самбо

В Москве прошел Кубок Вооруженных сил Российской Федерации по самбо, участниками которого стали 118 человек в составе 15 команд. В их числе также были 8 курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

"Этот старт был очень важен для нас с точки зрения престижа. На соревнованиях мы защищали честь не только Тюменской области и нашего учебного заведения, но и инженерных войск, поэтому было важно "не ударить в грязь лицом". И нам это удалось", - поделился преподаватель кафедры физической подготовки ТВВИКУ, старший тренер Тюменской области среди мужчин и женщин по самбо Александр Николаев.

По итогам состязаний на счету у тюменских спортсменов четыре медали, а также третье общекомандное место. Золотые награды завоевали Дмитрий Литвинцев (до 58 кг), Салим Дудуп (до 64 кг) и Джамалдин Алдерзанов (до 88 кг). Бронзовую медаль взял Никита Дибрин (свыше 98 кг).

"Самбо является одной из основных дисциплин при подготовке военных инженеров, которая формирует все необходимые качества для того, чтобы специалисты могли выполнять свои задачи, как в боевых условиях, так и повседневной деятельности. Мы тренируемся не так, как могут себе позволить профессиональные борцы, потому что наши ребята параллельно осваивают и другие военные дисциплины. Тем не менее, благодаря совместной работе нашей команды, мы смогли достичь таких результатов", - отметил Александр Николаев.

В соревнованиях команду поддерживал Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Рустам Сайфуллин.