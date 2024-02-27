Исетские мини-футболисты стали лучшими. Поздравляем!

Сегодня в родное Приисетье вернулась команда Исетской СОШ №2, которая стала чемпионом 3-го дивизиона Всероссийского проекта "Мини-футбол – в школу"!

Напомним, что с 23 февраля наши парни находились в Нижнем Новгороде, где играли в футбол с сильными соперниками из Пензенской и Калининградской областей, школьниками из Костромской области, города Казань, в полуфинале с командой из Владивостока. А вчера они стали первыми в одном из дивизионов юношей 2008-09 г.р., обыграв СОШ №6 г. Волжска, Республика Марий Эл.

Спортсменов встречали у спортивного комплекса "Исеть", где присутствовали их родители, родственники и друзья, сотрудники и руководители спортшколы, учителя СОШ №2 и органы власти.

Глава Исетского района Николай Теньковский поздравил ребят, тренера - Николая Павловича Худякова и учителя физкультуры - Константина Аушкальниса с победой, пожелал им не останавливаться и продолжать победные традиции!

Так совпало, что у одного из игроков, сегодня день рождения. С 16-летием Сергея Павликова поздравили родные и близкие.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Сергею оставаться таким же веселым и замечательным парнем, найти свое призвание, быть сильным духом и крепким физически, стремиться достигать большего и лучшего!