ХК "Рубин" не долетел до Норильска

Матчи 1/8 финала Кубка Петрова между хоккейными клубами "Норильск" и "Рубин" перенесены - аэропорт Норильска закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий.

Такое решение принято сегодня ВХЛ, теперь игры пройдут на 27 и 28 февраля, а 28 и 29. Счет в серии 1:1, тюменцы сравняли счет в домашней игре. В Тюмени соперники при необходимости встретятся 2 марта - серия идет до трех побед.

Тюменская команда все еще не улетела - рейс UVT 9447 Тюмень - Норильск был отменен сегодня утром.