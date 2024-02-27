"Спартак" отзаявил тюменского футболиста

Воспитанник тюменского футбола Павел Маслов, принадлежащий московскому "Спартаку", будет заявлен за вторую команду.

Руководство "Спартака" приняло решение убрать защитника из заявки на сезон Мир РПЛ, варианты с арендой "Урарту"(его, кстати, возглавляет Дмитрий Гунько, когда-то игравший за "Тюмень") и один из сербских клубов не сложились, контракт же тюменского футболиста действует до конца следующего сезона. Отметим, что "Спартак" продлил контракт с Маловым на год буквально несколько дней назад, что говорит о том, что в игрока в клубе верят и свой шанс он еще получит. Но игровую практику Маслов будет пока получать в "Спартаке-2".

Напомним, что Павел - сын известного тюменского игрока и тренера Евгения Маслова. Весной 2021 года он получил тяжёлую травму, которая вывела его из строя более чем на год.

В этом сезоне наш земляк сыграл всего три матча - один в чемпионате и три в кубке страны.