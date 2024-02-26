В Тюмени впервые организуют региональный турнир по танцам на колясках

Фото - ТООО "ВОИ"

Тюмень примет региональные чемпионат и первенство по танцам на колясках. Соревнования пройдут 2 марта в СК "Здоровье" (Газовиков, 11), начало в 10:00.

Участниками соревнований станут 60 спортсменов от 13 лет со всего региона. Зрители смогут увидеть яркие выступления как танцевальных пар, так и одиночных спортсменов. Танцоры выступят с европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программами.

"Региональные соревнования проводятся у нас впервые и теперь станут регулярными, ежегодными. По результатам победители и призеры смогут отправиться на всероссийские старты", – сообщила председатель клуба "Шанс" Елизавета Меркушина.

Состязания призваны выявить сильнейших спортсменов, по их итогам будет сформирован список кандидатов в сборную команду региона. Помимо этого, участники имеют возможность выполнить разрядные нормативы Единой всероссийской спортивной классификации.