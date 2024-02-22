Тюменские волейболисты провели дружеский матч с белорусским клубом БАТЭ

В рамках соглашения об установлении и развитии побратимских связей волейболисты Нижнетавдинского района посетили Борисовский район Белоруссии. По словам директора спортивной школы Нижнетавдинского района Евгения Базадырова, их очень тепло приняли в дружественной республике.

Для гостей организовали культурную программу, в ходе которой наши спортсмены посетили экскурсию в музее, оценили тренировочную базу местного волейбольного клуба БАТЭ и узнали о достижениях белорусских спортсменов. Также волейболисты смогли сравнить силы в дружеском матче.

Соревнования закончились со счетом 2:3 в пользу хозяев. Игра прошла очень эмоционально. Каждый сет закончился с небольшой разницей мячей.

"Игры были очень долгие, борьба была упорная. Несмотря на волнение, все же в Борисове базируется один из сильнейших волейбольных клубов республики, наши спортсмены смогли продемонстрировать хороший уровень. Им данные соревнования принесли бесценный международный соревновательный опыт", - поделился Евгений Базадыров.

По словам Базадырова, матч стал отличной возможностью наладить дружественные связи. С поставленными перед поездкой задачами делегация Нижнетавдинского района справилась и теперь ждет ответного визита спортсменов из Республики Беларусь.