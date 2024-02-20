Более 400 дзюдоистов РФ соберутся в Тюмени на межрегиональный турнир

В субботу, 24 февраля, в центре "Тюмень-Дзюдо" состоится XIV Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Фариды Гориновой. Торжественное открытие в 10:00, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Участие в соревнованиях примут около 400 человек с разных территорий нашей страны из Тюмени, Москвы, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Калининградской области, Алтайского, Пермского, Ставропольского края, Республик Башкортостан и Саха (Якутия), ХМАО и ЯНАО.