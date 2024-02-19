Набережная Тюмени на два дня станет центром драйва и экстрима

23 и 24 февраля на тюменской набережной развернется "Битва на Туре". Двухдневный фестиваль экстремальных видов состоится уже в 8-й раз. На уникальной лайерной конструкции сильнейшие российские и зарубежные райдеры сойдутся в споре за медали 3 этапа Кубка России по сноуборду и международных соревнований в дисциплине "Биг-Эйр".

В пятницу и в субботу старт квалификационных выступлений - в 13:00, на 18:55 запланирована церемония открытия соревнований. В 19:05 начнутся финальные состязания.

В День защитника Отечества гостям фестиваля "Битва на Туре" предложат интересную, яркую и насыщенную программу. Она начнется в 10:00 с масштабного автофестиваля "Спецоперация Лёд". Здесь же будут организованы мастер-классы военно-патриотической направленности и спортивная эстафета. Самая зрелищная часть "Спецоперации Лёд" пройдет с 12 до 15 часов. В нее войдут показательные выступления в дрифте и треке, выступления парашютистов, военно-историческая реконструкция.

В субботу в 10:00 "Битву на Туре" дополнит Тюменский лыжный марафон, который пройдет в районе моста Влюбленных. На главном катке Тюмени с 10:30 участников и болельщиков соберет VI открытый турнир по хоккею в валенках на льду с мячом "Огненная шайба".