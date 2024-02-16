Елена Вяльбе встретилась с юными лыжниками Заводоуковска

Трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе посетила Заводоуковск, где провела встречу с юными лыжниками, их родителями и тренерами.

В рамках проекта "Классные встречи" Елена Вяльбе пообщалась с воспитанниками спортивной школы. Титулованная лыжница рассказала о своих первых шагах в спорте, ярких моментах спортивной карьеры и дала ребятам напутствие для будущих спортивных побед.

Вместе с Еленой Вяльбе в Заводоуковск приехала делегация Федерации лыжных гонок: Владимир Логинов, Юрий Гармаш, Галина Шлыкова, Светлана Иванова - председатель правления региональной федерации. Гости осмотрели спортивные объекты, компактность расположения мест проживания, тренировок и отдыха.

Как отметила глава городского округа Светлана Касенова, Заводоуковск всегда рад принимать спортсменов и соревнования на своей территории, и для этого созданы все условия.