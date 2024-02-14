В Тюмени прошли ежегодные региональные соревнования по волейболу "Серебряный мяч"

В рамках проекта "Волейбол в школу" в Тюмени прошли ежегодные региональные соревнования по волейболу "Серебряный мяч". На этой неделе в спортивном комплексе "Строймаш" выступили 22 команды общеобразовательных организаций со всего региона в составе юношей 2009-2010 годов рождения.

По результатам турнира победу одержали волейболисты Упоровской школы. Серебряными призерами стали школьники из Нижней Тавды. Бронзу взяли ребята школы №2 города Заводоуковска.

Кроме того, Волейбольный клуб "Тюмень" вручил памятные призы лучшим игрокам - Андрею Симищенкову (Упоровская СОШ), Арсению Алекшину (Нижнетавдинская школа) и Степану Боровинских (школа №2 Заводоуковска).

Теперь победившая команда получает возможность играть на следующем этапе "Серебряного мяча" - соревнованиях Уральского федерального округа, которые пройдут в апреле.

Все мероприятия в этом году приурочены Году семьи, в том числе и "Серебряный мяч". Девушки также не останутся без возможности поучаствовать в отборочном этапе состязаний. Они покажут себя с 27 по 29 февраля в спорткомплексе "Здоровье".