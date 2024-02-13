Денис Спицов пополнил медальную копилку Тюменской области

В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" подвели итоги третьего дня соревнований по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Спортсмены выступали в гонках с раздельным стартом свободным стилем.

На старт женского забега вышли 142 лыжницы. По итогам состязаний местапервое место заняла Анастасия Кулешова (Нижегородская область), на втором — Вероника Степанова (Архангельская область), на третьем — Мария Истомина (Архангельская область)

В рамках мужской гонки с раздельным стартом вышли 182 спортсмена. В результате забегов в тройку лидеров вошли Александр Большунов (Архангельская область), Денис Спицов (Тюменская область) и Савелий Коростелев (Архангельская область).

Награды победителям и призерам вручили олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и председатель Тюменской городской Думы, председатель правления Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова.