На набережной Тюмени монтируют конструкции для очередной "Битвы на Туре"

В Тюмени рядом с мостом Влюбленных началась застройка территории для проведения фестиваля экстремальных видов спорта "Битва на Туре", который пройдет 23-24 февраля с участием сильнейших сноубордистов России.

Для постройки лайера используется 30-метровый перепад высот набережной, 110 тонн металлокаркаса из 12 тысяч элементов и 2 тысяч кубометров фанеры. После замеров и изучения структуры льда специалисты наморозили дополнительно 70 см льда, чтобы обеспечить устойчивость и надежность возводимой конструкции.

"Начались монтажные работы. Каждый год мы растем, развиваемся, набираемся опыта и повышаем свой организационный уровень. Это год не будет исключением. Готовим для райдеров и зрителей новые спортивно-зрелищные решения", – рассказал организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России, доверенное лица президента РФ Владимира Путина Иван Шмонин.

В рамках фестиваля "Битва на Туре" пройдут международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" (сезон 2023-2024).

Мероприятие реализуется Федерацией сноуборда России в Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрации города Тюмени, центра спорта и отдыха "Воронинские горки", федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная Классика" (проект "Росмолодёжи"), коммерческих партнеров и спонсоров.