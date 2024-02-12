В Тюмени на окружных соревнованиях определили лучших гимнастов

В областной столице состоялись чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике. В стенах тюменской спортивной школы №1 собрались более 80 представительниц прекрасного пола в возрасте от 11 лет.

Честь нашего региона защищали 17 участниц, многие из которых оказались в тройке победителей и призеров.

Валерия Букина одержала победу не только в многоборье чемпионата, но и на разновысоких брусьях, а также заняла второе место в упражнении на бревне и третье - в опорном прыжке.

Елизавета Ошуркова стала третьей в упражнении на бревне среди женщин.

В многоборье первенства и в упражнении на разновысоких брусьях среди мастеров спорта победила Алина Пятилетова.

На второй строчке турнирной таблицы в многоборье среди мастеров спорта расположилась Юлия Моджаро. Кроме того, девушка победила в опорном прыжке и стала третьей в вольных упражнениях и бревне.

Среди юниоров кандидатов в мастера спорта Анна Ключникова стала лучшей на разновысоких брусьях и третьей в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Ева Снегирева одержала победу в упражнении на бревне.

Также среди юниорок в многоборье серебро завоевала Яна Рогозина.

Среди девушек с первым разрядом Василина Базаджи одержала победу сразу в двух дисциплинах - на бревне и в вольном упражнении.

В командном зачете чемпионата уверенную победу одержали тюменские спортсменки - Валерия Букина, Елизавета Ошуркова, Кристина Балашова, Юлия Волкова и Анастасия Байдашина.

Стоит отметить, что в эти же дни в Челябинске прошли соревнования среди представителей сильного пола. 13 тюменцев боролись за победу и путевки на чемпионат и первенство России. По результатам общекомандного зачета мужчины завоевали второе место.

Егор Сизиков и Савелий Саурин стали абсолютными чемпионами в многоборье, а также завоевали по две золотые награды первенства. Они и отправятся защищать честь региона на всероссийский турнир.

- Наград у наших спортсменов очень много! Но, к сожалению, на соревнования страны отправятся только победители. Чемпионат состоится в марте в Сочи, первенство - в апреле в Уфе, а самые юные выступят в Тюмени также в апреле месяце, - поделилась директор федерации спортивной гимнастики Тюменской области Валентина Трубина.