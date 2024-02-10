Последняя домашняя серия перед плей-офф ВХЛ предстоит тюменскому ХК "Рубин"

Четыре последних матча проведет тюменский ХК "Рубин" в рамках чемпионата ВХЛ "Olimpbet ВХЛ — Кубок Шелкового пути". Они пройдут на домашней площадке во Дворце спорта на следующей неделе. С соперниками наши хоккеисты встречались на старте сезона в сентябре.

12 февраля "Рубин" встретит ХК "СКА-Нева", которому в сентябре уступил на выезде (2:4). 14 февраля состоится поединок с "Динамо СПб", всухую проигравшим тюменцам (0:3).

"Химик" из Воскресенска выйдет на лед Дворца спорта 16 февраля. С ним "Рубин" провел самый первый матч сезона, проиграв по буллитам (2:3).

Финальный матч чемпионата пройдет с ХК "Рязань-ВДВ". Этот клуб "Рубин" обыграл со счетом 3:2.

В будни игры начнутся в 19:00, в воскресенье — в 17 часов. Билеты уже есть в продаже, - сообщает Вслух.ру.