В Тюмени определят лучших гимнасток Урала

В Тюмени с 7 по 9 февраля состоятся чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут в стенах спортивной школы №1 по адресу: ул. Ватутина, 1. В первые дни начало в 9:00, а в финальный — в 10:00.

Участие в турнире примут порядка 90 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и ХМАО-Югры. Свое мастерство продемонстрируют девушки от 11 до 15 лет, женщины старше 15 лет, при наличии у всех первого разряда и званий кандидата в мастера спорта и мастера спорта.

Каждый участник выступит в четырех дисциплинах - вольные упражнения, опорный прыжок, разновысокие брусья и бревно. Лучших определят в личном и командном зачетах в чемпионате и только в личном - в первенстве.

Директор федерации спортивной гимнастики Тюменской области Валентина Трубина: