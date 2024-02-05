VI этап Кубка России по лыжным гонкам нашел своих чемпионов

В Тюмени в областном Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" подвели итоги VI этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам. В течение двух дней спортсмены из 32 территорий соревновались за медали в спринтерской гонке и масс-старте.

О результатах спринта мы уже рассказывали ранее, ознакомиться с информацией можно по ссылке (ссылка https://vk.com/wall-128001026_30138).

Теперь пришло время рассказать о тех, кому удалось обойти соперников и войти в тройку сильнейших в масс-старте.

По итогам состязаний среди мужчин медали взяли:

1 место — Александр Большунов (Архангельская область).

2 место — Алексей Червоткин (Архангельская область).

3 место — Антон Тимашов (Республика Татарстан).

Среди женщин награды завоевали:

1 место — Вероника Степанова (Архангельская область).

2 место — Елизавета Пантрина (Тюменская область).

3 место — Татьяна Сорина (Тюменская область).

Следующий этап Кубка станет финальным. Он пройдет в апреле в городе Кировске Мурманской области. Участники посоревнуются в спринте, гонке с раздельного старта и гонке преследования, а также масс-старте.

Но перед финальными стартами лыжники посоревнуются в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших, которая состоится на Тюменской земле с 9 по 18 февраля.