Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в Тюмени стартуют в субботу

В Тюмени 3 февраля стартует VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам! В течение двух дней лыжники со всей страны будут бороться за звание сильнейших. Соревнования пройдут на трассах областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Начало в 11:00.
Программа соревнований:
3 февраля
11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Женщины.
11:40 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины.
13:00 – 15:10 – четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги.
4 февраля
11:00 – Женщины – 10 км. Масс – старт. Свободный стиль.
12:30 – Мужчины – 15 км. Масс – старт. Свободный стиль.
Стоит напомнить, что в рамках Кубка также выступят те, кто будет представлять Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Приходи поддержать земляков!
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