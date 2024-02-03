Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в Тюмени стартуют в субботу

В Тюмени 3 февраля стартует VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам! В течение двух дней лыжники со всей страны будут бороться за звание сильнейших. Соревнования пройдут на трассах областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Начало в 11:00.

Программа соревнований:

3 февраля

11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Женщины.

11:40 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины.

13:00 – 15:10 – четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги.

4 февраля

11:00 – Женщины – 10 км. Масс – старт. Свободный стиль.

12:30 – Мужчины – 15 км. Масс – старт. Свободный стиль.

Стоит напомнить, что в рамках Кубка также выступят те, кто будет представлять Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Приходи поддержать земляков!