Продолжается прием заявок на "Лыжню России-2024"

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Тюменской области гонка пройдет в четырех муниципалитетах: Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске. Участвовать в ней могут те, кто встает на лыжи не с целью добиться признания, а для оздоровления, хорошего времяпрепровождения и улучшения личных результатов. В этом году гонка состоится в 42 раз.

В прошлом году открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" побила все рекорды - на трассы в городах и селах нашего региона вышло 10 тысяч 235 жителей. В том году подать заявку еще не поздно. Регистрация на гонку доступна по ссылке.