Десять тюменских биатлонистов выступят на Всероссийской спартакиаде сильнейших

сероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на слуху у каждого. Также не секрет, что в рамках данных состязаний спортсменам предстоит выступить в 14 олимпийских видах спорта на пяти территориях: Краснодарском и Красноярском крае, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

Мы регулярно рассказываем о состязаниях лыжников, которые пройдут на Тюменской земле, но важно не забывать о тех, кому предстоит отправиться соревноваться в другие регионы. Биатлонисты продемонстрируют свое мастерство в город Златоусте Челябинской области.

В рамках состязаний выступят призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Честь нашего региона предстоит защищать десяти спортсменам – пяти мужчинам и пяти женщинам. Их имена известны многим благодаря успешным выступлениям на турнирах различного уровня. В составе нашей сборной выступят:

• Евгений Гараничев

• Александр Логинов

• Александр Поварницын

• Вячелав Малеев

• Вадим Истамгулов

• Виктория Сливко

• Ульяна Нигматуллина

• Елена Кручинкина

• Ксения Шнейдер

• Анна Грухвина

Состязания пройдут с 10 по 18 февраля. Спортсменам предстоит разыграть одиннадцать комплектов наград в индивидуальных гонках, спринте, гонке преследования, масстарте и эстафетах.