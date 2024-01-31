Десять тюменских биатлонистов выступят на Всероссийской спартакиаде сильнейших

16:00 31 января 2024
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сероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на слуху у каждого. Также не секрет, что в рамках данных состязаний спортсменам предстоит выступить в 14 олимпийских видах спорта на пяти территориях: Краснодарском и Красноярском крае, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

Мы регулярно рассказываем о состязаниях лыжников, которые пройдут на Тюменской земле, но важно не забывать о тех, кому предстоит отправиться соревноваться в другие регионы. Биатлонисты продемонстрируют свое мастерство в город Златоусте Челябинской области.

В рамках состязаний выступят призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Честь нашего региона предстоит защищать десяти спортсменам – пяти мужчинам и пяти женщинам. Их имена известны многим благодаря успешным выступлениям на турнирах различного уровня. В составе нашей сборной выступят:

• Евгений Гараничев
• Александр Логинов
• Александр Поварницын
• Вячелав Малеев
• Вадим Истамгулов
• Виктория Сливко
• Ульяна Нигматуллина
• Елена Кручинкина
• Ксения Шнейдер
• Анна Грухвина

Состязания пройдут с 10 по 18 февраля. Спортсменам предстоит разыграть одиннадцать комплектов наград в индивидуальных гонках, спринте, гонке преследования, масстарте и эстафетах.

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