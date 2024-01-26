Тхэквондисты со всего региона поборются за путевки на турнир УрФО

В Тюмени 27 и 28 января состоятся чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо (ГТФ). Турнир проходит ежегодно с 1995 года и собирает сотни участников. В этом году он пройдет на базе спортивного комплекса "Домостроитель" по адресу: ул. Республики, 253/1. Начало с 9:00.

Спортсмены покажут себя в таких дисциплинах, как "Хьенг" (формальные комплексы), "Спарринг" (поединки) и "Поинт-стоп" (поединки на одно касание).

Участие в турнире примут порядка 300 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюменского и Нижнетавдинского районов. Они поборются в четырех возрастных категориях - от 10 до 36 лет.

- Ребята начинают заниматься тхэквондо с пяти лет, но участвовать в этом возрасте они могут только в фестивалях. Бороться на серьезных турнирах юные спортсмены начинают в десять лет. А участники старше 36 лет в нашем спорте уже считаются ветеранами, - отметил председатель правления Общественной организации "Федерация тхэквондо ГТФ Тюменской области" Владимир Кулешов.

Сильнейшие тхэквондисты отправятся на чемпионат и первенство Уральского федерального округа, которые состоятся в Тюмени в марте.