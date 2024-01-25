VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам пройдет под Тюменью 3 и 4 февраля

VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Жемчужины Сибири" 3 и 4 февраля, на старт выйдут сильнейшие спортсмены России.
3 февраля спортсменов ждут спринтерские гонки классическим стилем. А на 4 февраля запланирован масс-старт свободным стилем. Продажа билетов уже открыта. Кубковые баталии позволят спортсменам еще раз протестировать тюменские трассы в преддверии главного старта сезона - Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов!
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