VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам пройдет под Тюменью 3 и 4 февраля

VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Жемчужины Сибири" 3 и 4 февраля, на старт выйдут сильнейшие спортсмены России.

3 февраля спортсменов ждут спринтерские гонки классическим стилем. А на 4 февраля запланирован масс-старт свободным стилем. Продажа билетов уже открыта. Кубковые баталии позволят спортсменам еще раз протестировать тюменские трассы в преддверии главного старта сезона - Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов!