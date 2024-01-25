Тюменский дзюдоист выступит на крупнейшем международном турнире

Воспитанник Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев выступит на рейтинговом турнире "Гран-При" по дзюдо. Масштабный турнир пройдет в Португалии с 26 по 28 января и соберет более 650 сильнейших дзюдоистов из 92 стран мира.
В составе сборной команды России заявлены 14 мужчин и 11 женщин. Эльдар Аллахвердиев выступит в весовой категории до 90 кг. Он мастер спорта, чемпион РФ, серебряный призер международного турнира "Гран-При" 2023 года, победитель и неоднократный призер Кубка Европы, бронзовый призер командного первенства мира.
Тренер Аллахвердиева Андрей Вуколов:
Наша первостепенная задача и цель - это, конечно же, выложиться по максимуму и победить. Мы примерно знаем наших соперников, их схему поединков, также важно учитывать "правша" или "левша" наш противник. Эльдар уже на протяжении семи лет тренируется в своей весовой категории 90+ кг. На данный момент он полностью готов к предстоящим поединкам - и физически, и технически, и психологически.
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