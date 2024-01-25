Тюменский дзюдоист выступит на крупнейшем международном турнире

Воспитанник Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев выступит на рейтинговом турнире "Гран-При" по дзюдо. Масштабный турнир пройдет в Португалии с 26 по 28 января и соберет более 650 сильнейших дзюдоистов из 92 стран мира.

В составе сборной команды России заявлены 14 мужчин и 11 женщин. Эльдар Аллахвердиев выступит в весовой категории до 90 кг. Он мастер спорта, чемпион РФ, серебряный призер международного турнира "Гран-При" 2023 года, победитель и неоднократный призер Кубка Европы, бронзовый призер командного первенства мира.

Тренер Аллахвердиева Андрей Вуколов: