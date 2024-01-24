Участники фестиваля "Тюмень сильная" смогут получить спортивные разряды

Крупнейшее спортивное событие для спортсменов-силовиков состоится 18 мая и объединит на пяти площадках более двадцати видов спорта.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по пауэрлифтингу, бодибилдингу, стрит-воркауту, армрестлингу, силовому экстриму, MMA, тяжелой атлетике, многоборью ГТО, боксу, гиревому спорту, перетягиванию каната. В программе также забег 5 верст, турниры по шахматам, самбо, борьбе на опоясках, лёгкой атлетике, волейболу, футболу и другим видам. Кроме соревновательной части гостям предложат насыщенную развлекательную и культурную программу. Многочисленные интерактивные площадки и мастер-классы пройдут в этот день для всех желающих.

В 2023году фестиваль обрел статус официального регионального спортивного мероприятия. Благодаря этому, у атлетов появилась возможность не только бороться за медали, но и получать по итогам выступлений спортивные и юношеские разряды при условии выполнения требований Единой всероссийской спортивной классификации по видам спорта. Это относится к бодибилдингу, функциональному многоборью, армрестлингу, ММА, гиревому спорту и тяжёлой атлетике.

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