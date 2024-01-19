Спортсмены из разных стран встретятся в тюменской "Битве на Туре"

Фото - пресс-служба Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team)

23-24 февраля в Тюмени в восьмой раз пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". Международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и 3-й этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" (сезон 2023-2024) объединят сильнейших сноубордистов из разных стран мира, членов сборных России и регионов. В судейскую коллегию представят участники из разных стран – предварительное согласие дали эксперты из Болгарии, Польши, Белоруссии и России.

Соревнования пройдут у Моста влюблённых на возведённой конструкции с использованием перепадов высот четырёхуровневой тюменской набережной. Конструкция не имеет аналогов в мире – старт трассы начинается с центральной улицы города и завершается выкатом на лед реки. Также на фестивале состоятся образовательные и развлекательные активности для посетителей. Зрелищный финал соревнований пройдет в вечернее время.

Организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России, член Общественной палаты РФ Иван Шмонин:

"Битва на Туре" – проект, заметный уже не только на региональном и федеральном, но и на международном уровне – третий год к нам приезжают участники из разных стран. Традиционно в дни его проведения на набережной собираются тысячи зрителей, которые приходят за эмоциями, драйвом, настроением. Трансляцию мероприятия могут посмотреть люди с разных уголков мира. "Битва на Туре" показывает, насколько новые виды спорта могут быть красивы и привлекательны для молодёжи. Это пример проекта, который ещё раз подтверждает – в России благодаря инициативам президента созданы все возможности для реализации молодёжного потенциала. Ведь с юношеской общественной инициативы он вырос до серьёзных масштабов.

Фестиваль проходит в Тюмени ежегодно, начиная с 2017 года. Мероприятие неоднократно становилось лауреатом различных федеральных и региональных премий и рейтингов. За семь лет проведения из локального события, организованного силами местных спортивных активистов, проект вырос в статус международных соревнований.

За годы проведения фестиваль посетили 605 спортсменов и 69 тысяч зрителей. Еще 18 млн посмотрели его онлайн. На соревнованиях были представлены 8 видов спорта и дисциплин: ледолазание, трековые гонки, дрифт, марафон по беговым лыжам, джиббинг и биг-эйр по горным лыжам и сноуборду. В течение последних лет трансляцию финалов соревнований проводит телеканал "Матч ТВ".

Мероприятие реализуется Федерацией сноуборда России в Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрации города Тюмени, центра спорта и отдыха "Воронинские горки", федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная Классика" (проект "Росмолодёжи"), коммерческих партнеров и спонсоров.