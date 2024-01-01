Тюменский ХК "Рубин" находится в числе лидеров турнирной таблицы

29 декабря ХК "Рубин" сыграл последний матч в ушедшем году в рамках чемпионата OLIMPBET—Всероссийской хоккейной лиги.

А в воскресенье,7 января, тюменская команда встретит "Барс" из Казани, поединок начнется в 17 часов. 9 января клуб скрестит клюшки с "Дизелем" из Пензы.

Всего клубу остается провести 16 из 56 матчей регулярного чемпионата: восемь в январе и столько же в феврале. Игры продлятся до 18 февраля, по итогам сформируется список из 16 сильнейших. Они продолжат борьбу в плей-офф, который начнется 22 февраля.

"Рубин" стабильно держится в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ, обеспечивая себе место в финальной борьбе, сообщает Вслух.ру.