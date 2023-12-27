Тюменцы показали отличные результаты в прыжках с трамплина

В Тюмени прошли областные чемпионат и первенство по сноуборду в дисциплине "Биг Эйр". В ходе соревнований спортсмены соперничали в искусстве выполнения трюков в воздухе после разгона и прыжка с трамплина. Выступления оценивали по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения.
Участниками стали 26 сноубордистов от 11 лет и старше из областной столицы. По итогам состязаний призовые места были распределены следующим образом:
Девушки 11-12 лет
1 место – Виктория Дрейман
2 место – Злата Козлова
3 место – Варвара Ткачук
Юноши 11-12 лет
1 место – Максим Шипилов
2 место – Семен Гарин
Юниоры 13-17 лет
1 место – Данил Осипов
2 место – Станислав Быстров
3 место – Владимир Янин
Мужчины
1 место – Евгений Дьяконов
2 место – Денис Даничкин
- Еще осенью тюменские ребята ездили на тренировочные сборы, которые проходили в Москве. Там они уделяли большое внимание прыжкам, благодаря чему наши спортсмены сумели показать хороший уровень подготовки, - отметила инструктор-методист ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" Ксения Ситдикова.
Стоит отметить, что по итогам данных соревнований будет сформирована сборная Тюменской области для участия в более крупных состязаниях. В следующий раз сноубордисты нашего региона посоревнуются в дисциплине "Биг Эйр" на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в феврале в Новосибирске.
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