Сайт комплекса ГТО запустили в Тюменской области

Информацию о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного "Готов к труду и обороне" в Тюменской области найти стало проще и удобнее - она отражена на сайте регионального оператора, который доступен по ссылке gto.csp72.ru.

Для удобства пользователей здесь представлены актуальные нормативно-правовые документы по реализации комплекса в Тюменском регионе, планы, положения о мероприятиях, результаты соревнований и другие. В специальных разделах можно познакомиться с послом ГТО и историей развития комплекса в Тюменской области.

Уникальная особенность сайта – раздел калькулятор нормативов. Здесь каждый пользователь может ввести свои результаты пройденных испытаний и проверить, на какой знак отличия может претендовать.

Также на сайте представлены актуальные контактные данные регионального оператора ВФСК ГТО в Тюменской области и центров тестирования муниципальных образований региона. Последние новости комплекса ГТО в нашем регионе можно узнать в одноименном разделе, а внизу на главной странице – получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Сайт регионального оператора так же можно найти во вкладке ВФСК ГТО на портале центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий csp72.ru.

