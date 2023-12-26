В Тюмени пройдет Кубок России среди лыжников и биатлонистов с проблемами зрения

26 декабря в Тюмени на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует Кубок России по спорту слепых. В течение четырех дней особенные спортсмены посоревнуются в лыжных гонках и биатлоне. Забеги стартуют в 11:00.

На лыжню выйдут 60 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Тульской областей, ХМАО-Югры, Пермского и Красноярского краев и Республики Башкортостан.

Среди участников ожидаются титулованные лыжники, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, такие как Николай Полухин с ведущим спортсменом Эдуардом Березиным, Станислав Чохлаев с Олегом Колодийчуком, а также Вера Хлызова с Натальей Голдиновой.

Программа соревнований:

26 декабря.

11.00 – лыжные гонки классическим стилем:

7.5 км женщины, 10 км мужчины

27 декабря.

11.00 – лыжные гонки, спринт коньковым стилем среди мужчин и женщин.

29 декабря.

11.00 – биатлон, гонка с 4 огневыми рубежами:

12.5 км мужчины, 10 км женщины.

26 декабря в 19:30 состоится торжественная церемония открытия, на которой спортсменов поприветствуют гости соревнований – президент Всероссийской федерации спорта слепых Ольга Семенова, президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, председатель Тюменской региональной федерации спорта слепых Дмитрий Потреба и председатель Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.