Тюменские нефтепроводчики подвели спортивные итоги года

"Транснефть – Сибирь" подвела спортивные итоги уходящего года. Коллектив предприятия стал лауреатом Тюменского областного конкурса "Спортивная элита 2023" в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной работы в трудовом коллективе" и городского конкурса "Тюмень спортивная".

На участие в конкурсе "Спортивная элита 2023" было подано 134 заявки, лучшие определились в 16 номинациях. Это спортсмены, тренеры, работники физической культуры, федерации, спортивные клубы, муниципальные образования, организации, трудовые коллективы и те, кто внес вклад в развитие физкультуры и спорта в Тюменской области в 2023 году. В очередной раз звание лучшего подтвердили и нефтепроводчики. Имена 14 победителей и 63 лауреатов внесены в летопись "Спортивной элиты" Тюменской области.

Нефтепроводное предприятие активно поддерживает спортивные инициативы и стремление сотрудников вести здоровый образ жизни. Компания создает для этого необходимые условия: проводит спортивные мероприятия, куда сотрудники могут приехать с семьями, среди мер поддержки сотрудников — компенсация расходов на занятия спортом в спортзалах, аренда бассейнов и тренировочных полей для занятий групповыми видами спорта. Коллектив предприятия – это более 12,5 тыс. человек, среди них порядка 5 тыс. нефтепроводчиков занимаются физической культурой, принимают участие в корпоративных спартакиадах, в областных и городских спортивно-массовых стартах.

Свои спортивные достижения спортсмены показывали в мероприятиях "Стальной характер", "ЗаБег.РФ", "Тобольский марафон", в корпоративных, областных и городских спартакиадах.



Кроме того, в целях популяризации физической культуры и здорового образа жизни в регионах присутствия предприятие в рамках благотворительной программы на постоянной основе оказывает финансовую поддержку проведению спортивно-массовых мероприятий, а также детско-юношеским спортивным и общеобразовательным школам на ремонт спортивных залов, приобретение спортинвентаря и экипировки.

Так, в 2023 году предприятие помогло приобрести спортивно-туристское снаряжение команде Калининской окружной организации ВОИ для участия в туристском фестивале Тюменской области среди инвалидов "Робинзонада-2023", оказало финансовую поддержку в проведении "Лыжни России" и "Тобольского марафона". Всего организациям в 2023 году было направлено более 1,5 млн рублей.

Фото предоставлено компанией "Транснефть-Сибирь"