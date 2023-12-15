"Воронинские горки" ждут гостей на открытие зимнего сезона

Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" 16 декабря откроет зимний сезон насыщенной спортивно-развлекательной программой.

С 12:00 до 13:00 каждый любитель активного времяпрепровождения сможет попробовать свои силы на специально поставленной трассе для слалома, победитель будет определяться как в сноуборде, так и горных лыжах среди мужчин, женщин и детей.

С 13:00 до 14:20 пройдут соревнования по джиббингу - акробатике, прыжкам, скольжению и передвижению по специально подготовленным фигурам. Они пройдут новом сноупарке на склоне №3 для детей и взрослых.

Для тех, кто предпочитает активный отдых экстремальному спорту, в 14:00 начнется развлекательный интеракти от специального гостя события - MC Колобаня из Екатеринбурга.