Жителей Тюменской области приглашают на "Народные Игры ГТО"

Первые "Народные Игры ГТО" в онлайн-формате пройдут по всей России. Уникальный формат даст возможность всем желающим поучаствовать в соревнованиях по многоборью ГТО всероссийского масштаба там, где удобно! Все, что необходимо для участия, это правильно записать видео с выполнением комплекса упражнений в выбранной категории, показать лучшее время выполнения и отправить заявку с прикреплённой ссылкой на видео на сайте гто.рус.

26 декабря этого года в 12:00 по московскому времени в павильоне ГТО в Лужниках в прямом эфире будет дан старт "Народным Играм ГТО", где организаторы анонсируют комплексы упражнений. Сейчас идет регистрация участников. С 20 января 2023 года по 5 февраля 2024 года можно будет подать заявку со ссылкой на видео на сайте гто.рус. А 20 февраля 2024 года будут объявлены результаты.

Принять участие в "Народных Играх ГТО" может каждый с любым уровнем спортивной подготовки: от школьников и студентов до взрослых и пожилых участников, любителей и тех, кто только начинает свой спортивный путь до продвинутых и профессиональных атлетов.

Всего представлено пять категорий участников: "Юниоры" (юноши и девушки 12 – 17 лет), "Первая попытка" (мужчины и женщины 18 – 54 года, 55+), "Любители" (мужчины и женщины 18 – 44 года, 45+), "Продвинутые" (мужчины и женщины 18 – 44 года, 45+), "Профессионалы" (мужчины и женщины 18 – 44 года, 45+).

Призёры в каждой категории будут автоматически допущены к участию в следующих "Играх ГТО" в "живом" формате, без отбора. В каждой категории будут разыграны денежные призы. Также призеры получат медали, дипломы и памятные призы от партнеров проекта.

В отдельной номинации "Самый спортивный регион России" за Кубок "Народных Игр ГТО" поборются субъекты России, чье представительство в количестве участников будет максимальным.