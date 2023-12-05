В Тюменской области завершился второй этап Кубка России по лыжным гонкам

В "Жемчужине Сибири" прошли соревнования второго этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам. На старт женской гонки в последний день состязаний на дистанцию 20 км классическим стилем вышло 89 спортсменок. До последнего круга на медали претендовали более 15 лыжниц.

По итогам гонки первое место завоевала Вероника Степанова (Архангельская область, Камчатский край), второе место у Анастасии Фалеевой (Санкт-Петербург, Ненецкий АО), бронза досталась Анастасии Кулешовой (Нижегородская область, Республика Мордовия).

Стоит отметить тюменок Екатерину Смирнову, Ольгу Якимушкину, Алису Жамбалову и Елизавету Пантрину. Девушки в этой гонке показали достойные результаты.

В мужской заключительной гонке на дистанцию 20 км классическим стилем у мужчин участвовали 136 спортсменов.

Победителем в ней стал Александр Большунов (Архангельская область, Камчатский край), второе место занял Илья Семиков (Республика Коми), третьим к финишу пришел Алексей Червоткин (Архангельская область).

Тюменские лыжники Евгений Белов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Денис Спицов до конца оставались в лидирующей группе и боролись за места на пьедестале.

Напомним, в первый день состязаний мужчины и женщины боролись за титул победителя на дистанциях 10 км свободным стилем.

На старт женской гонки вышло 116 лыжниц. По итогам гонки победу одержала Вероника Степанова (Архангельская область, Камчатский край), второе место у Марии Истоминой (Архангельская область, Пермский край), на третьем – Анастасия Кулешова (Нижегородская область, Республика Мордовия).

Тюменка Елизавета Пантрина финишировала с шестым результатом.

На старт соревнований у мужчин вышло 178 спортсменов. В итоге места на пьедестале распределились следующим образом:

1 место — Александр Большунов (Архангельская область).

2 место — Артем Мальцев (Тюменская область).

3 место — Савелий Карастелев (Архангельская область).

Тюменский лыжник Денис Спицов финишировал пятым.

2 декабря были разыграны медали в спринте классическим стилем.

В женской гонке лучший результат среди тюменских лыжниц показала Елизавета Пантрина. В финале спортсменка заняла четвертое место.

Первое место среди женщин завоевала Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург), второй результат у Алены Барановой (Москва), третий – у Евгении Крупицкой (Санкт-Петербург).

Победителем в мужской гонке стал Александр Большунов (Архангельская область), серебряным призером - Сергей Ардашев (Республика Татарстан), бронза у Александра Терентьева (Архангельская область).