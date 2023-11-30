В Тюмени пройдет чемпионат УФО по бильярду

В Тюмени 2 и 3 декабря состоится чемпионат Уральского федерального округа по бильярдному спорту.

Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже, начало игр – с 10:00.

Участие в турнире примут 28 спортсменов из Тюмени, Свердловской области и ЯНАО. Большинство участников представят город Тюмень.

Соревноваться могут как взрослые, так и дети от 12 лет в смешанной возрастной категории, в зависимости от уровня подготовки.

Турнир пройдет в дисциплине "Снукер - 15 красных".

Одно из важных условий – форма одежды участников состоит из темного костюма с жилетом, классической рубашкой и туфлями для мужчин и костюмными брюками или юбкой с жилетом, классической рубашкой или блузкой и туфлями – для женщин.

Победителей и призеров определят отдельно среди мужчин и женщин в личном зачете. По итогам выявят кандидатов в список сборной команды страны. Также спортсмены смогут выполнить разрядные нормативы и повысить свое мастерство.