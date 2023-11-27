ФК "Тюмень" на новый год подарил соперникам место в тройке

ФК "Тюмень" проиграл поседений мачту года "Ленинградцу" из Санкт-Петербурга и покинул тройку лидеров, пропустив вперед "Химки" и тульский "Арсенал". Счет всего 0:1, но его хватило для пятого поражения в сезоне.
Тем не менее, "Тюмень" может гордиться собой - идти после первого круга в лидирующей группе Футбольной национальной лиги дорогого стоит. К тому же, в в первом матче следующего года наш клуб принимает дома одного из конкурентов - подмосковные "Химки".
Так что болеем за наших!
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