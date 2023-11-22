Юные спортсмены Тюменской области отметили 85-летие самбо на борцовском ковре

В честь Всероссийского дня самбо, который отмечается 16 ноября, в областной столице прошли соревнования среди юношей 11-12 лет. Праздник был учрежден в 2022 году президентом России Владимиром Путиным. Начиная с этого года, соревнования в его честь будут проходить традиционно.

Почетными гостями соревнований стали директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин и секретарь регионального отделения "Единой России", председатель общественного совета партпроекта "Za самбо" Андрей Артюхов. На торжественном открытии они отметили уникальность самбо как национального вида спорта в стране и оценили скорость его развития в нашем регионе.

За время работы федерального проекта "Za самбо" количество самбистов в Тюменской области увеличилось почти на 2 тысячи. Сегодня самбо занимаются более 3 тысяч 600 жителей региона. Сейчас его изучают уже в 16 районах.

На борцовский ковер вышли более 120 юношей из Тюмени, Ишима, Исетска, Упорово и Заводоуковска. Ребята посоревновались в 10 весовых категориях.

По итогам состязаний победителями стали тюменцы Тимофей Пятков, Семён Загузин, Георгий Амбарданов, Прохор Штроо, Артем Коровин, Комбар Комбаров, Артём Артюхов, Александр Зудов, Чингиз Исельбаев из Исетского района и Николай Кишков из Заводоуковского городского округа.

- Ребята продемонстрировали хорошие навыки. Было видно, сколько сил приложили спортсмены на тренировках, и как хорошо постарались тренеры в подготовке борцов. В целом турнир прошел отлично – и участники, и зрители остались довольны. Данные соревнования очень важны для нас, так как наша главная цель – привлечь к этому виду единоборств как можно больше детей, - отметил главный судья соревнований Руслан Кунакбаев.