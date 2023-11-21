Тюменские теннисисты успешно финишировали на всероссийских соревнованиях

В Медногорске прошел финальный этап Всероссийских соревнований по настольному теннису "Шаг в будущее". Участие в нем приняли 100 юных спортсменов из 18 городов. Победителей и призеров определили в личном и командном зачетах.

Все теннисисты отобрались на финальный этап по итогам шести туров. По результатам соревнований успешно выступила делегация из Тюменской области.

Среди девушек до 16 лет победителями стали Яна Назаренко и Анастасия Ровкина. Павел Пушкарев и Максим Нагаев в возрастной категории до 16 лет завоевали второе место.

Младшие юноши в категории до 12 лет заняли третье место. Это Савелий Кобелев и Артем Алимпиев. В этой же категории среди девушек седьмое место заняли Снежана Грачева и Полина Ганихина.

В личном первенстве среди девушек до 16 лет победила тюменка Яна Назаренко. А среди юношей до 16 лет Павел Пушкарев занял вторую строчку турнирной таблицы. В общекомандном зачете команда Тюменской области завоевала 2 место.

Тренер Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Георгий Михайлов:

Наша сборная выступила очень достойно, ведь в этом всероссийском турнире принимали участие сильнейшие спортсмены Уральского федерального округа и Поволжья.

Следующими соревнованиями для тюменских теннисистов станет региональный чемпионат, который пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Тюмени. А также в Сочи с 13 по 19 октября состоится финал турнира "Будущее России". В него вышли четыре наших спортсмена – Анастасия Ровкина, Алина Латыпова, Анастасия Павлюк и Максим Нагаев.