Семь ветеранов СВО во главе с Героем России Сайфуллиным поборются за кубок защитников Отечества в Уфе

Фото - тюменский фонд защитников Отечества

Ветераны специальной военной операции будут защищать честь Тюменской области на "Кубке Защитников Отечества", который проводит с 21 по 22 ноября в Башкирии Госфонд "Защитники Отечества" в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Соревнования среди команд ветеранов специальной военной операции пройдут по шести видам спорта: пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того, будут организованы мастер-классы по этим видам спорта. Для участия в "Кубке Защитников Отечества" заявились 120 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Как сообщили в тюменском филиале Фонда, Тюменскую команду возглавит Герой России Рустам Сайфуллин: