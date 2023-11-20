Семь ветеранов СВО во главе с Героем России Сайфуллиным поборются за кубок защитников Отечества в Уфе

Ветераны специальной военной операции будут защищать честь Тюменской области на "Кубке Защитников Отечества", который проводит с 21 по 22 ноября в Башкирии Госфонд "Защитники Отечества" в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Соревнования среди команд ветеранов специальной военной операции пройдут по шести видам спорта: пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того, будут организованы мастер-классы по этим видам спорта. Для участия в "Кубке Защитников Отечества" заявились 120 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.
Как сообщили в тюменском филиале Фонда, Тюменскую команду возглавит Герой России Рустам Сайфуллин:
Данное мероприятие - не выполнение боевой задачи, но не мене важно, в первую очередь для тех, кто участвует. Так ребята чувствуют, что нужны для себя, для семьи. А второе - такие же раненные ребята смотрят на нас и берут с нас пример. Спорт — это дисциплина. В армии тоже дисциплина. Спорт обязывает вставать на ноги. Не важно, есть они или нет. Вставать на протезы и заниматься. Потому что мы нужны нашим семьям, мы нужны нашему государству.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru