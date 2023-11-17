В Тюмени определят лучших в пулевой стрельбе

Чемпионат Тюменской области по пулевой стрельбе пройдет с 18 по 20 ноября в стрелково-спортивном клубе по адресу: ул. Ямская, 116, стр. 3. Начало все дни – с 9:00.
Участие в трехдневном турнире примут более 50 спортсменов из Тюмени, Заводоуковска, Ярково, а также вне конкурса выступят стрелки из Кургана, Алапаевска и Верхней Пышмы.
Победителей и призеров определят в каждой дисциплине. Участники будут соревноваться в стрельбе из пневматического оружия на 10 метров, малокалиберного оружия на 50 метров и из пистолета и винтовки на 25 метров.
Директор Тюменского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России и главный судья соревнований Ольга Ячневская:
Региональный чемпионат по пулевой стрельбе проходит ежегодно. В этих состязаниях обычно участвуют одни и те же спортсмены. Им необходимы такие мероприятия, чтобы оценить свои силы и потренироваться. А в начале следующего года уже начнутся отборочные этапы на первенство страны.
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