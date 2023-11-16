В Тюменской области впервые проведут фестиваль туризма и фоновой ходьбы

19 ноября в 11.00 на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" впервые состоится областной фестиваль туризма и фоновой ходьбы.

Фоновая ходьба – это один из наиболее популярных видов физической активности, который позволяет сочетать полезное с приятным. Суть заключается в длительной и спокойной прогулке, во время которой можно любоваться природой, провести время с друзьями или насладиться одиночеством.

Фоновая ходьба не требует специального места или времени, ею можно заниматься где угодно – на улице, в парке, во дворе своего дома. Практика фоновой ходьбы не требует особых навыков или подготовки.

На фестивале участникам будут предложены 2 маршрута, которые они смогут пройти в стилях северной или фоновой ходьбы: 3 км и 8 км.

После прохождения трассы туристы смогут согреться горячим чаем, приготовленным на костре, или поучаствовать в мастер-классе по зажигательной зумбе.

Пока погода радует плюсовыми температурами, успевайте насладиться красотой сибирской природы и чистым лесным воздухом. Регистрация на областной фестиваль здесь. Подробности по телефону: 29-02-10 (доб.143, 146).