Тюменские чирлидеры вышли на столичный уровень

В Москве 17 ноября состоится тюменский фестиваль чирлидеров "МОРЕmorе" в рамках федеральной программы развития уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика".

"МОРЕmorе" организован федерацией чир спорта Тюменской области и движением "Две двойки". В Тюмени он проходит с 2014 года и собирает на покрытии сильнейших чирлидеров страны. А в этом году турнир впервые пройдет не в родном городе, и это значит, что фестиваль выходит на новый уровень.

Участие в соревнованиях примут спортсмены из Москвы и близлежащих городов. Также на нем выступит тюменская чирлидерша Валерия Корнеева. Баттлы будут проходить в картинг-центре "МИКС". Участники посоревнуются в различных видах. Лучших выберут в экстремальных видах спорта – танцах, на самокатах, в паркуре, панна и чир спорте.

Сильнейших чирлидеров выявят в дисциплинах "Партнерский стант" и "Групповой стант".

Напомним, летом на набережной Тюмени также проходила "Уличная классика". Там и победила чирлидерша Валерия.