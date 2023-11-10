Тюменские скейтбордисты – в финале "Кардо-дети"

Конкурс-премия "Кардо" создан для поддержки талантов и популяризации уличной культуры и спорта. В 2023 году конкурс стал частью президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Его участниками выступили дети в возрасте от 7 до 15 лет, которые занимаются уличными видами спорта, такими как хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг и другие.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап стартовал 5 октября и завершился 31 октября. На втором этапе – с 1 ноября по 5 ноября – состоялся отбор топ-6 по 8 направлениям.

По результатам этого этапа юные тюменские скейтбордисты заняли четыре позиции в шестерке лучших. Злата Козлова, Вика Дрейман, Андрей Заморуев и Милена Палей обеспечили себе участие в финальном, очном этапе в дисциплине "скейтбординг". Они представят регион с 23 по 25 ноября в Красноярске.

Заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов: