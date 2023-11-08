Тюменские олимпийцы рассказали молодежи о своем спортивном пути

В Тюмени в рамках проекта "Всероссийская благотворительная программа "Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России" жители областной столицы встретились с олимпийскими призерами.

Беседы прошли на базах ОДООЦ "Олимпийская Ребячка" и Института физической культуры Тюменского государственного университета. Олимпийцы рассказали о своем пути к победам, о важности здорового образа жизни и роли спорта в становлении личности каждого из них. Перед каждым именитым спортсменом стояла важная задача – замотивировать тюменскую молодежь заниматься спортом, поддержать в начинаниях и "заразить" стремлением придерживаться здорового образа жизни.

Участниками встречи стали:

Давид Мусульбес – российский и словацкий борец вольного стиля, чемпион Олимпиады в Сиднее 2000 года, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2008 года, двукратный чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира, шестикратный чемпион Европы, призер чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, президент Российского союза спортсменов.

Татьяна Логунова – российская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве (2000 и 2004), двукратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Владимир Чебоксаров – советский борец классического стиля, серебряный призер Олимпийских игр (1976), чемпион и призер чемпионатов мира, чемпион и призер чемпионата Европы, чемпион и неоднократный призер чемпионатов СССР. Победитель 12 международных турниров. Заслуженный мастер спорта СССР (1976). Судья международной категории по греко-римской борьбе. Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе.

Луиза Носкова – советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 1994 года, чемпионка мира в командной гонке. Заслуженный мастер спорта России по биатлону, президент РОО "Олимпийский совет Тюменской области".