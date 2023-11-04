Тюменцы отлично выступили на Чемпионате и Первенстве УрФО по плаванию в Екатеринбурге

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

31 призовое место принес тюменским спортсменам Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Соревнования прошли с 30 октября по 2 ноября, честь тюменского региона защищали 50 пловцов.

В 50 и 100-метровке баттерфляем победу одержал Егор Юрченко. Елизавета Клеванович стала золотым призером в 100-метровке вольным стилем и 50-метровке баттерфляем. Владислав Павлов выступил лучше всех на 50 метрах брассом. Дмитрий Мальцев выиграл золото на 100-метровке комплексным плаванием.

На 50 метрах вольным стилем тюменцы уверенно заняли все призовые места. Лучшим стал Егор Юрченко, второе место занял Константин Солдатов, бронза на счету Александра Михайлова. Две медали взяли в этой дисциплине и тюменки: Елизавета Клеванович стала первой, Ангелина Шелест - второй.

Заплыв на 100 метров на спине принес тюменцам две медали: Александр Михайлов взял золото, а Егор Юрченко - бронзу. Две медали взяли тюменские спортсмены и в 50-метровке на спине, только поменялись местами: Егор стал лучшим, а Александр - третьим. И эта же пара пловцов вновь оказалась вместе на пьедестале в 100-метровке вольным стилем. Первое место на счету Александра Михайлова, второе занял Егор Юрченко.

Ангелина Шелест выиграла серебряные медали на 50 и 100 метрах на спине. На дистанции 400 метров комплексным плаванием в зачете женщин Дарья Майсюк заняла третье место, а в юниорском зачете - первое место.

Среди юношей в вольном стиле Арсений Озерной занял второе место на дистанции 50 метров, а Андрей Новосёлов стал бронзовым призёром в заплыве на дистанцию 1500 метров.

В смешанном заплыве 4х50 вольным стилем среди участников 2010 и старше тюменская четверка одержала победу. Золотыми призерами стали Егор Юрченко, Александр Михайлов, Ангелина Шелест и Елизавета Клеванович.

В смешанном заплыве 4х50 комплексным плаванием среди участников 2010 и старше тюменцы стали вторыми. Отличились Александр Михайлов, Владислав Павлов, Ангелина Шелест и Елизавета Клеванович.

В эстафете 4х50 вольным стилем среди мужчин Константин Солдатов, Дмитрий Мальцев, Александр Михайлов и Егор Юрченко выиграли золотые медали.

В эстафете 4х50 комплексным плаванием тюменцы вновь стали лучшими. Победу одержали Александр Михайлов, Владислав Павлов, Егор Юрченко и Константин Солдатов.

Ярко проявили себя и воспитанники Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд. Две медали завоевали Матвей Дудник (бронза и серебро) и Данил Жуков (две серебряных медали), а Эмилия Чугунова заняла третье место в эстафетном плавании 4х50 (комплексное плавание) в команде с Елизаветой Клеванович, Ангелиной Шелест и Софией Кирюшиной.

Таким образом, по итогам Чемпионата и Первенства УрФО тюменская сборная заняла 31 призовое место.

Кроме того, отметим, что Игорь Пиянзин, Константин Солдатов и Александр Лончаков выполнили норматив Мастера спорта России, а Мария Клеванович, Анастасия Мясникова, Роман Бизяев, Илья Маркин, Артем Яковлев и Владислав Окунев - кандидата в Мастера спорта.