Тюменский борец взял бронзу чемпионата мира

В Греции с 17 по 22 октября завершился чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов в возрасте от 35 до 60 лет. Главные старты мира собрали более 600 участников. Сборная России приехала в составе 15 человек.

Евгений Глазков завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе в дивизионе В. В своей весовой категории (88 кг) тюменец одолел чемпиона мира прошлого года Хусеина Меми из Турции. А перед этим в четвертьфинале наш борец уступил олимпийскому чемпиону из Египта Караму Габеру.

"Для меня было честью разделить ковёр с олимпийским чемпионом, прочувствовать его интересный стиль борьбы и технику. После проигрыша Караму у меня возникло желание работать еще упорнее и в следующий раз показать результат. Меня мотивирует не только любовь к этому виду спорта, но и потребность всегда оставаться в форме, а также показывать на деле пример сыну и подрастающему поколению", - поделился Евгений.