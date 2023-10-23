Аллахвердиев из "Тюмень-дзюдо" 26 октября выйдет на татами в Абу-Даби

Престижные международные соревнования - "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин в Абу-Даби (ОАЭ) пройдут с 24 по 26 октября, заявки на участие подали более 450 дзюдоистов из 80 стран мира, в том числе 26 представителей из России.

Тюменец, мастер спорта России Эльдар Аллахвердиев из Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" выйдет на татами 26 октября. В его весовой категории (до 90 кг) поборются еще 44 спортсмена.

Соревнования "Большой шлем" являются рейтинговыми в предолимпийской гонке. Чемпион получит тысячу очков, серебряный призер - семьсот и бронзовый - пятьсот очков.

В первый день турнира мужчины посоревнуются в весовой категории до 60 и 66 кг, женщины - до 48, 52 и 57 кг. Во второй день мужчины выйдут в весе до 73 и 81 кг, а женщины - до 63 и 70 кг. А в финальных поединках поучаствуют мужчины-дзюдоисты до 90, 100 и свыше 100 кг, а женщины - до 78 кг и свыше.

Онлайн-трансляцию и результаты можно посмотреть на сайте Международной федерации дзюдо.